Ещё
Баскетболисту ЦСКА понравилось прозвище «Руки-базуки»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Баскетболисту ЦСКА понравилось прозвище «Руки-базуки» 

Советский спорт 3 часа назад
Димитрис Итудис: Возможно, кто-то из лидеров ЦСКА с «Химками» не сыграет
«Вернули должок «Олимпиакосу» за декабрьское поражение в Греции. Рады победе, получилось все, что готовили. Уверен, зрителям понравилась игра, потому что борьба была серьезная в матче. Первое место в «регулярке» — это здорово, но важнее, что показываем качественную игру в матчах с топ-командами. Не знаю, почему ведущий после моего дальнего попадания закричал «Руки-базуки», такое получилось празднование. Что сказать, пускай, почаще кричит. Но, главное, победа, конечно», — приводит РИА «Новости» слова Антонова.
ЦСКА в среду в Москве со счетом 89:81 обыграл «Олимпиакос» и гарантировал себе первое место по итогам регулярного чемпионата Евролиги. Антонов набрал пять очков, а после его трехочкового попадания ведущий по арене прокричал «Руки-базуки».
Советский спорт: последние новости
16 очков Шведа помогли «Химкам» обыграть «Анадолу Эфес» Димитрис Итудис: «Олимпиакос» многое может противопоставить ЦСКА 34 очка Хардена помогли «Хьюстону» обыграть на выезде «Миннесоту»
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Не ошиблась, но проиграла: первый провал Загитовой17
Легендарный хоккеист Шаталов покончил с собой96
Россию лишат всех международных соревнований45
Загитова сенсационно уступила 31-летней итальянке66
Лондон сравнил ЧМ-18 в РФ с гитлеровской Олимпиадой101
Видео
WADA назвало два последних условия для России
Зимние виды спорта
05:48
Загитова идет на свой вечный рекорд
Фигурное катание
Рой Джонс записал поздравление для Путина
Бокс
00:46
Незнакомцы испортили день сборной России
Футбол
00:30
Тренировку россиян прервали из-за допинга
Футбол
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста
Хоккей
05:48
Загитовой отказали в новых рекордах
Фигурное катание
03:16
Шипулин готов отказаться от старта на Кубке мира
Биатлон
00:30
Россия представила гостевую форму на ЧМ-2018
Футбол
03:08
Два четверных Трусовой — это не сенсация. Это тупик
Фигурное катание
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение