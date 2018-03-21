Баскетболисту ЦСКА понравилось прозвище «Руки-базуки»

Димитрис Итудис : Возможно, кто-то из лидеров ЦСКА с «Химками» не сыграет

«Вернули должок «Олимпиакосу» за декабрьское поражение в Греции. Рады победе, получилось все, что готовили. Уверен, зрителям понравилась игра, потому что борьба была серьезная в матче. Первое место в «регулярке» — это здорово, но важнее, что показываем качественную игру в матчах с топ-командами. Не знаю, почему ведущий после моего дальнего попадания закричал «Руки-базуки», такое получилось празднование. Что сказать, пускай, почаще кричит. Но, главное, победа, конечно», — приводит РИА «Новости» слова Антонова.

ЦСКА в среду в Москве со счетом 89:81 обыграл «Олимпиакос» и гарантировал себе первое место по итогам регулярного чемпионата Евролиги. Антонов набрал пять очков, а после его трехочкового попадания ведущий по арене прокричал «Руки-базуки».