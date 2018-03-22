Серхио Родригес: «Отдых мне не нужен»

Защитник ЦСКА Серхио Родригес после матча регулярного чемпионата Евролиги против «Олимпиакоса» (89:81) отметил, что он готов играть в каждой игре. Ранее главный тренер армейцев Димитрис Итудис заявил, что даст отдых некоторым баскетболистам в последних встречах. Команда сегодня гарантировала первое место в «регулярке».

— Первое место в «регулярке», добытое в матче против такой команды — это большое достижение, -приводит «Р-Спорт» слова Родригеса. — Пока все хорошо складывается, тем не менее все главные матчи впереди, надо продолжать работать. Нет, мне не требуется никакого отдыха — март на календаре! В оставшихся матчах надо не расслабляться, а играть на победу, надо показать характер и еще больше поднять свою уверенность перед началом решающих игр сезона.