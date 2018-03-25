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НХЛ назвала трёх главных звезд игрового дня
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НХЛ назвала трёх главных звезд игрового дня 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: Чемпионат.com
Национальная хоккейная лига подвела итоги очередного игрового дня, определив тройку главных звёзд.
Третьей звездой признан форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» Джимми Веси, оформивший дубль и сделавший голевую передачу в матче с «Баффало Сэйбрз» (5:1).
Второй звездой стал нападающий «Флориды Пантерз» Винсент Трочек, сделавший дубль и отдавший результативную передачу в игре с «Аризоной Койотс» (4:2).
Лучшим игроком признан капитан «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид, набравший 2 (2+0) очка в матче с «Лос-Анджелес Кингз» (3:2 Б). Канадский форвард возглавил зачёт бомбардиров лиги.
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