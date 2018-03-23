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Адетокунбо не сыграет в матче с «Чикаго Буллз»
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Адетокунбо не сыграет в матче с «Чикаго Буллз» 

Чемпионат.com 2 часа назад
Форвард «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо пропустит следующий матч своей команды, который она проведёт 24 марта в 03:00 (мск) на выезде с «Чикаго Буллз», сообщает на своей странице в «Твиттере» обозреватель Ник Фрайделл.
У грека диагностировано растяжение связок правого голеностопного сустава, баскетболист получил травму 21 марта в поединке с «Лос-Анджелес Клипперс». Тогда Адетокунбо покинул паркет в середине второй четверти и в игру больше не возвращался.
В нынешнем регулярном чемпионате в активе Янниса 67 матчей, в которых он набирал 27,3 очка, собирал 10 подборов, совершал 4,8 передачи, 1,5 перехвата и 1,4 блок-шота в среднем.
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