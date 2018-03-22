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Президент ЦСКА Ватутин прокомментировал победу в регулярном чемпионате баскетбольной Евролиги
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Президент ЦСКА Ватутин прокомментировал победу в регулярном чемпионате баскетбольной Евролиги 

RT на русском 1 час назад
«Безусловно, это серьёзное достижение, показатель хорошей работы тренеров и игроков на дистанции, но немного промежуточный результат. Уверен, большинство не помнит, на каком месте мы завершили прошлый регулярный чемпионат Евролиги, или каким финишировал действующий чемпион турнира „Фенербахче“, — цитирует Ватутина ТАСС.
Он также назвал главную задачу на сезон для ЦСКА.
»Задача на сезон для ЦСКА — выход в «Финал четырёх» Евролиги, и если этого не произойдёт, никто не вспомнит наше место в регулярке. Так что главные матчи впереди», — добавил Ватутин.
Ранее главный тренер московского ЦСКА Димитрис Итудис прокомментировал досрочную победу своих подопечных в регулярном чемпионате баскетбольной Евролиги.
RT на русском: последние новости
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