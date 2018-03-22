Президент ЦСКА Ватутин прокомментировал победу в регулярном чемпионате баскетбольной Евролиги

«Безусловно, это серьёзное достижение, показатель хорошей работы тренеров и игроков на дистанции, но немного промежуточный результат. Уверен, большинство не помнит, на каком месте мы завершили прошлый регулярный чемпионат Евролиги, или каким финишировал действующий чемпион турнира „Фенербахче“, — цитирует Ватутина ТАСС

Он также назвал главную задачу на сезон для ЦСКА.

»Задача на сезон для ЦСКА — выход в «Финал четырёх» Евролиги, и если этого не произойдёт, никто не вспомнит наше место в регулярке. Так что главные матчи впереди», — добавил Ватутин.