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Гендиректор БК «Химки»: клуб постарается показать максимальный результат в Евролиге
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Гендиректор БК «Химки»: клуб постарается показать максимальный результат в Евролиге 

ТАСС 3 часа назад
ТАСС, 22 марта. Баскетбольный клуб «Химки» постарается показать максимальный результат в текущем розыгрыше Евролиги. Об этом заявил генеральный директор подмосковного клуба Павел Астахов, слова которого приводит официальный сайт команды.
В среду «Химки» на выезде обыграли турецкий «Анадолу Эфес» со счетом 85:73 и досрочно обеспечили себе выход в плей-офф Евролиги. Ранее «Химки» никогда не преодолевали групповой этап соревнований.
"Впервые в своей истории мы попали в плей-офф Евролиги, и это исторический факт. Этот результат говорит о том, что мы находимся на правильном пути, мы и дальше будем бороться и постараемся показать максимальный результат как в Евролиге, так и в Единой Лиге ВТБ. Сейчас можно сказать, что промежуточный результат нами достигнут", — сказал Астахов.
"Химки" занимают седьмое место в регулярном сезоне Евролиги. В следующем матче турнира 23 марта команда примет московский ЦСКА.
В Единой лиге ВТБ «Химки» занимают пятое место.
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