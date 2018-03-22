Гендиректор БК «Химки»: клуб постарается показать максимальный результат в Евролиге

ТАСС , 22 марта. Баскетбольный клуб «Химки» постарается показать максимальный результат в текущем розыгрыше Евролиги. Об этом заявил генеральный директор подмосковного клуба Павел Астахов , слова которого приводит официальный сайт команды.

В среду «Химки» на выезде обыграли турецкий «Анадолу Эфес» со счетом 85:73 и досрочно обеспечили себе выход в плей-офф Евролиги. Ранее «Химки» никогда не преодолевали групповой этап соревнований.

"Впервые в своей истории мы попали в плей-офф Евролиги, и это исторический факт. Этот результат говорит о том, что мы находимся на правильном пути, мы и дальше будем бороться и постараемся показать максимальный результат как в Евролиге, так и в Единой Лиге ВТБ. Сейчас можно сказать, что промежуточный результат нами достигнут", — сказал Астахов.

"Химки" занимают седьмое место в регулярном сезоне Евролиги. В следующем матче турнира 23 марта команда примет московский ЦСКА.

В Единой лиге ВТБ «Химки» занимают пятое место.