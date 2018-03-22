Мхитарян поделился ожиданиями от противостояния с ЦСКА

Полузащитник «Арсенала» Генрих Мхитарян высказался по поводу грядущего противостояния с ЦСКА в рамках 1/4 финала Лиги Европы.

"Я уже играл в этом сезоне против ЦСКА в составе "Манчестер Юнайтед" . Могу сказать, что, несмотря на то, что мы выиграли со счётом 4:1, мы столкнулись с большими трудностями. Судя по последнему матчу ЦСКА, они однозначно стали намного сильнее. Можно с уверенностью сказать, что нас ждут очень интересные матчи" — сказал Мхитарян.

Напомним, что первый матч между «Арсеналом» и ЦСКА состоится 5 апреля в Лондоне, а ответный — 12 апреля в Москве.