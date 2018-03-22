«Ювентус» сыграет с командой звезд МЛС

«Ювентус» договорился о проведении матча против команды всех звёзд МЛС.

Встреча состоится в Атланте 1 августа.

В 2013 году против команды всех звезд МЛС играла другая итальянская команда, «Рома».