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«Ювентус» сыграет с командой звезд МЛС
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«Ювентус» сыграет с командой звезд МЛС 

Евро-футбол.Ру 1 час назад
Фото: Евро-футбол.Ру
«Ювентус» договорился о проведении матча против команды всех звёзд МЛС.
Встреча состоится в Атланте 1 августа.
В 2013 году против команды всех звезд МЛС играла другая итальянская команда, «Рома».
В прошлом году аналогичный матч проводил "Реал".
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