Бен Симмонс оформил 11-й трипл-дабл в сезоне 

Разыгрывающий «Филадельфии Сиксерс» Бен Симмонс в гостевом матче регулярного чемпионата НБА с «Атлантой Хоукс» (101:91) оформил трипл-дабл, собрав коллекцию из 13 очков, 12 подборов и 11 результативных передач.
Этот трипл-дабл стал для 21-летнего баскетболиста 11-м в нынешнем сезоне. Симмонс занимает третье место по этому показателю в НБА. Больше него в этом регулярном чемпионате трипл-даблов оформили только форвард «Кливленд Кавальерс» Леброн Джеймс (16) и разыгрывающий «Оклахома-Сити Тандер» Расселл Уэстбрук (23).
Видео доступно на официальном канале НБА в Youtube.