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Бен Симмонс — второй в истории НБА, оформивший 10 трипл-даблов в дебютном сезоне
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Бен Симмонс — второй в истории НБА, оформивший 10 трипл-даблов в дебютном сезоне 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Форвард «Филадельфия Сиксерс» Бен Симмонс, набрав 15 очков, совершив 12 подборов и отдав 13 передач в матче с «Миннесота Тимбервулвз», оформил 10-й трипл-дабл в нынешнем регулярном чемпионате НБА. Таким образом, он стал всего лишь вторым игроком в истории лиги, записавшим в актив как минимум 10 трипл-даблов в дебютном сезоне. Ранее подобное удавалось только Оскару Робертсону, который 26 раз отмечался трипл-даблами в своём первом чемпионате НБА.
Встреча завершилась домашней победой «Филадельфии» со счётом 120:108.
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