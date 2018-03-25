Форвард «Филадельфия Сиксерс» Бен Симмонс, набрав 15 очков, совершив 12 подборов и отдав 13 передач в матче с «Миннесота Тимбервулвз», оформил 10-й трипл-дабл в нынешнем регулярном чемпионате НБА. Таким образом, он стал всего лишь вторым игроком в истории лиги, записавшим в актив как минимум 10 трипл-даблов в дебютном сезоне. Ранее подобное удавалось только Оскару Робертсону, который 26 раз отмечался трипл-даблами в своём первом чемпионате НБА.
Встреча завершилась домашней победой «Филадельфии» со счётом 120:108.