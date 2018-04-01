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«Филадельфия» победила «Шарлотт», Симмонс и Ковингтон оформили по дабл-даблу
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«Филадельфия» победила «Шарлотт», Симмонс и Ковингтон оформили по дабл-даблу 

Чемпионат.com 26 минут назад
Фото: Газета.Ru
«Филадельфия Сиксерс» одержала выездную победу над «Шарлотт Хорнетс» в матче регулярного чемпионата НБА. Гости одержали победы в трёх четвертях из четырёх и закономерно выиграли матч. Итоговый счёт встречи — 119:102 (28:29, 32:22, 1:27, 28:24) в пользу «Филадельфия Сиксерс».
Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Марко Белинелли, набравший 22 очка. По дабл-даблу на свой счёт записали Бен Симмонс, набравший 20 очков и отдавший 15 передач, и Роберт Ковингтон, на счету которого 17 очков и 11 подборов. В составе хозяев отличились Майкл Кидд-Гилкрист и Малик Минк, на счету которых по 16 очков, дабл-дабл на счету Дуайта Ховарда — 10 очков и 10 подборов.
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