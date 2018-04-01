«Филадельфия» победила «Шарлотт», Симмонс и Ковингтон оформили по дабл-даблу

«Филадельфия Сиксерс» одержала выездную победу над «Шарлотт Хорнетс» в матче регулярного чемпионата НБА. Гости одержали победы в трёх четвертях из четырёх и закономерно выиграли матч. Итоговый счёт встречи — 119:102 (28:29, 32:22, 1:27, 28:24) в пользу «Филадельфия Сиксерс».