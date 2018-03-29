«Филадельфия» в восьмой раз подряд победила в НБА 

«Филадельфия Сиксерс» выиграла у «Нью-Йорк Никс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации. Встреча завершилась со счетом 118:101, сообщает ТАСС.
Самым результативным игроком в составе победителей стал Дарио Шарич, отличившийся дабл-даблом (26 очков, 14 подборов). У «Никс» Майкл Бизли и Эммануэль Мудиай набрали по 22 очка.
"Филадельфия" выиграла восьмой матч подряд.
НБА. Регулярный чемпионат "Филадельфия Сиксерс" (Филадельфия) — «Нью-Йорк Никс» (Нью-Йорк) — 118:101 (37:28, 30:35, 26:17, 25:21)