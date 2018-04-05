«Милуоки» обеспечил себе участие в плей-офф

«Детройт Пистонс» потерпел поражение от «Филадельфии Сиксерс» (108:115) в домашнем матче регулярного чемпионата НБА и потерял шансы на выход в плей-офф. Таким образом, «Милуоки Бакс» стал последним клубом, обеспечившим себе место в восьмёрке сильнейших на Востоке.

Стоит отметить, что предстоящий розыгрыш плей-офф станет для «Бакс» вторым кряду. В прошлом году команда из штата Висконсин потерпела поражение в первом раунде от «Торонто Рэпторс» (2-4).

«Милуоки» занимает восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции. В нынешней «регулярке» «Бакс» осталось провести 4 матча.