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Трипл-дабл Леброна не спас «Кливленд» от поражения в матче с «Филадельфией»
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Трипл-дабл Леброна не спас «Кливленд» от поражения в матче с «Филадельфией» 

Газета.Ru 8 минут назад
Фото: Ben Margot/AP
«Филадельфия Сиксерс» на своей площадке добилась успеха в матче регулярного чемпионата НБА против «Кливленд Кавальерс». Встреча завершилась со счетом 132:130, сообщает "Советский спорт".
Самым результативным игроком стал форвард гостей Леброн Джеймс, на счету которого трипл-дабл из 44 очков, 11 передач и 11 совершенных подборов. Лучшим в составе победителей стал Джей Джей Редик, который набрал 28 баллов. Бен Симмонс записал на свой счет 27 очков, 15 подборов, 13 передач и 4 перехвата.
НБА. Регулярный чемпионат
"Филадельфия Сиксерс" (Филадельфия) — «Кливленд Кавальерс» (Кливленд) — 132:130 (41:28, 37:27, 27:43, 27:32)
"Филадельфия Сиксерс": Редик — 28, Симмонс — 27, Белинелли — 23, Ильясова — 17, Ковингтон — 11, Фульц — 10, Джонсон — 7, Холмс — 6, Шарич — 3, Бэйлесс, Андерсон, Луваву, Джексон, Макконнел, Эмбиид, Коркмаз
"Кливленд Кавальерс": Джеймс — 44, Грин — 33, Лав — 17, Смит — 8, Осман — 7, Кларксон — 6, Корвер — 5, Худ — 4, Томпсон — 4, Нэнс — 2, Хилл, Холланд, Перрантес, Жижич, Кальдерон
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