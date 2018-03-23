Ещё
Мачюлис: «Локомотив-Кубань» способен победить в Единой лиге ВТБ
Далее:
Читайте также:
Ещё

Мачюлис: «Локомотив-Кубань» способен победить в Единой лиге ВТБ 

Газета.Ru 41 минуту назад
Фото: lokobasket.com
Форвард «Локомотива-Кубани» Йонас Мачюлис заявил о намерении краснодарской команды стать чемпионом в нынешнем сезоне Единой лиги ВТБ.
"В моем послужном списке — победы во всех ведущих чемпионатах Европы, но сейчас это не главное. К сожалению, я уже не смогу помочь «Локомотиву» в Еврокубке, но сделаю все, что от меня зависит, для победы своего клуба в Единой лиге. Мы способны бороться за этот титул", — цитирует Мачюлиса газета «Известия».
33-летний литовский форвард перешел в "Локомотив-Кубань" в марте 2018 года. Ранее Мачюлис выступал за мадридский "Реал" и греческий «Панатинаикос».
Газета.Ru: последние новости
Американская баскетболистка будет вызвана в сборную России Гол Кучерова помог "Тампе" одержать волевую победу над "Торонто" "Сан-Антонио" победил "Нью-Орлеан" благодаря 25-и очкам Олдриджа
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Матч «ЦСКА -Йокерит» побил рекорд в истории КХЛ
WADA разнесло МОК50
Российские фигуристы завоевали серебро ЧМ4
Опозорившийся на ОИ Коляда удивил болельщиков19
Украинские биатлонисты ощутили последствия бойкота
Видео
WADA назвало два последних условия для России
Зимние виды спорта
08:00
Загитова не ошиблась, но проиграла
Фигурное катание
05:48
Загитова идет на свой вечный рекорд
Фигурное катание
Рой Джонс записал поздравление для Путина
Бокс
00:46
Незнакомцы испортили день сборной России
Футбол
00:30
Тренировку россиян прервали из-за допинга
Футбол
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста
Хоккей
05:48
Загитовой отказали в новых рекордах
Фигурное катание
03:16
Шипулин готов отказаться от старта на Кубке мира
Биатлон
00:30
Россия представила гостевую форму на ЧМ-2018
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение