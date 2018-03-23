Мачюлис: «Локомотив-Кубань» способен победить в Единой лиге ВТБ 

Форвард «Локомотива-Кубани» Йонас Мачюлис заявил о намерении краснодарской команды стать чемпионом в нынешнем сезоне Единой лиги ВТБ.
"В моем послужном списке — победы во всех ведущих чемпионатах Европы, но сейчас это не главное. К сожалению, я уже не смогу помочь «Локомотиву» в Еврокубке, но сделаю все, что от меня зависит, для победы своего клуба в Единой лиге. Мы способны бороться за этот титул", — цитирует Мачюлиса газета «Известия».
33-летний литовский форвард перешел в "Локомотив-Кубань" в марте 2018 года. Ранее Мачюлис выступал за мадридский "Реал" и греческий «Панатинаикос».