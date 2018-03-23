Защитник «Филадельфии» Иван Проворов установил новый рекорд клуба

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Филадельфия Флайерз» оказался сильнее «Нью-Йорк Рейнджерс». Матч состоялся в Филадельфии в «Веллс Фарго-центре» и закончился победой хозяев — 4:3 (1:1, 2:1, 1:1).

Российский защитник «Флайерз» Иван Проворов вышел на лёд в 157-м матче подряд с начала карьеры. Он нанёс один бросок в створ, сделал один силовой приём, заблокировал четыре броска и заработал показатель полезности «-1».

Это самая длинная подобная серия в истории «Флайерз», прошлый рекорд принадлежал Крису Терьену (156).