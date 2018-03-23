Ещё
Защитник «Филадельфии» Иван Проворов установил новый рекорд клуба
Далее:
Читайте также:
Ещё

Защитник «Филадельфии» Иван Проворов установил новый рекорд клуба 

Чемпионат.com 1 час назад
В матче регулярного чемпионата НХЛ «Филадельфия Флайерз» оказался сильнее «Нью-Йорк Рейнджерс». Матч состоялся в Филадельфии в «Веллс Фарго-центре» и закончился победой хозяев — 4:3 (1:1, 2:1, 1:1).
Российский защитник «Флайерз» Иван Проворов вышел на лёд в 157-м матче подряд с начала карьеры. Он нанёс один бросок в створ, сделал один силовой приём, заблокировал четыре броска и заработал показатель полезности «-1».
Это самая длинная подобная серия в истории «Флайерз», прошлый рекорд принадлежал Крису Терьену (156).
Чемпионат.com: последние новости
Тайрик Эванс: игроки «Шарлотт» насмехались над нами, это было унизительно 17 очков Грейнджера помогли «Басконии» дома победить «Бамберг» Евролига. 23 марта. ЦСКА сыграет с «Химками»
 Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
WADA разнесло МОК53
WADA пригрозило России судом за допинг3
Тарасова оценила выступление Коляды на ЧМ3
Легендарный хоккеист Шаталов покончил с собой96
Россиянин чуть не подрался с соперником из-за туалета
Видео
WADA назвало два последних условия для России
Зимние виды спорта
08:00
Загитова не ошиблась, но проиграла
Фигурное катание
05:48
Загитова идет на свой вечный рекорд
Фигурное катание
Рой Джонс записал поздравление для Путина
Бокс
00:46
Незнакомцы испортили день сборной России
Футбол
00:30
Тренировку россиян прервали из-за допинга
Футбол
«Че пыхтишь!» Тренер «Ак Барса» сорвался на журналиста
Хоккей
05:48
Загитовой отказали в новых рекордах
Фигурное катание
03:16
Шипулин готов отказаться от старта на Кубке мира
Биатлон
00:30
Россия представила гостевую форму на ЧМ-2018
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение