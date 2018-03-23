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Голкипер «Коламбуса» Сергей Бобровский стал главной звездой матча с «Флоридой»
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Голкипер «Коламбуса» Сергей Бобровский стал главной звездой матча с «Флоридой» 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: Вести.Ru
В матче регулярного чемпионата НХЛ «Коламбус Блю Джекетс» не испытал проблем с «Флоридой Пантерз». Встреча состоялась в Коламбусе в «Нейшнвайд-Арене» и завершилась победой хозяев — 4:0 (0:0, 3:0, 1:0).
Российский голкипер «жакетов» Сергей Бобровский отразил все 33 броска и был признан лучшим игроком матча. В топ-3 также вошли Кэм Аткинсон, набравший 2 (1+1) очка, и Пьер-Люк Дюбуа, сделавший две голевые передачи.
Видео лучшего спасения Бобровского в сегодняшнем матча также можно посмотреть на официальном сайте НХЛ.
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