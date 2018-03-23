Голкипер «Коламбуса» Сергей Бобровский стал главной звездой матча с «Флоридой»

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Коламбус Блю Джекетс» не испытал проблем с «Флоридой Пантерз». Встреча состоялась в Коламбусе в «Нейшнвайд-Арене» и завершилась победой хозяев — 4:0 (0:0, 3:0, 1:0).

Российский голкипер «жакетов» Сергей Бобровский отразил все 33 броска и был признан лучшим игроком матча. В топ-3 также вошли Кэм Аткинсон , набравший 2 (1+1) очка, и Пьер-Люк Дюбуа, сделавший две голевые передачи.

Видео лучшего спасения Бобровского в сегодняшнем матча также можно посмотреть на официальном сайте НХЛ.