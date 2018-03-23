33 очка Дэвиса принесли «Нью-Орлеану» победу в матче с «Лейкерс» 

«Нью-Орлеан Пеликанс» переиграл «Лос-Анджелес Лейкерс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации. Встреча завершилась со счетом 128:125, сообщает ТАСС.
В составе победителей самым результативным игроком стал Энтони Дэвис, набравший 33 очка. У «Лейкерс» Джулиус Рэндл отличился дабл-даблом (23 очка, 10 подборов).
Для «Пеликанс» эта победа стала четвертой подряд. «Лос-Анджелес» потерпел четвертое поражение кряду.
НБА. Регулярный чемпионат "Нью-Орлеан Пеликанс" (Новый Орлеан) — «Лос-Анджелес Лейкерс» (Лос-Анджелес) — 128:125 (40:44, 31:29, 26:35, 31:17)