Тренер «Химок»: «Выход в плей-офф Евролиги — большой успех всего клуба»

Главный тренер «Химок» Георгиос Барцокас прокомментировал в матче регулярного чемпионата Евролиги. Победив, «Химки» обеспечили себе участие в плей-офф турнира — впервые в истории клуба.

«Это большой момент для всей организации «Химок». Впервые в истории клуб вышел в плей-офф Евролиги и стал одной из восьми лучших команд Европы. На мой взгляд, этого результата мы добились в самом тяжелом розыгрыше Евролиги за всю ее историю, особенно учитывая новый формат, когда приходится играть с лучшими командами. Если мы посмотрим, кто оказался позади нас в турнирной таблице, станет понятно, насколько значимо наше достижение.

Что касается самого матча, то очевидно, что в первой половине мы испытывали большое давление и позволили сопернику набрать почти 50 очков за 20 минут. Мы нерешительно играли в защите, а в нападении слишком торопились. Во второй половине мы доминировали, так как позволили им набрать всего 24 очка, и здесь сказалась наша работа в защите. В целом, мы сыграли так, как должны были — проявили себя в решающем матче, сродни финалу. У нас 16 побед, и еще есть возможность улучшить свое положение. Будем биться в каждом матче до самого конца, и потом посмотрим, чего мы в итоге смогли добиться, какое место в таблице заняли», — цитирует Барцокаса пресс-служба клуба.