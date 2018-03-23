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Баскетболисты «Самары» потерпели первое поражение за три месяца
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Баскетболисты «Самары» потерпели первое поражение за три месяца 

Волга Ньюс 2 часа назад
Фото: Волга Ньюс
Самарцы хорошо начали игру, к середине первого периода поведя 14:8. Но затем гости забили пять трехочковых в течение трех минут — и перехватили инициативу, выйдя вперед. Первая десятиминутка завершилась с небольшим перевесом команды из Владивостока (20:23), а во второй игра у хозяев совершенно разладилась. Гости стремительно наращивали преимущество, которое к большому перерыву составляло уже 17 очков (30:47).
В концовке третьей четверти после нескольких точных попаданий Максима Числова «Самара» сократила отставание до девяти очков, а в начале четвертой — до семи (55:62 после броска Александра Савенкова). Но серия ошибок хозяев дала приморцам возможность внов оторваться в счете.
69:77 — первое за три месяца поражение «Самары» (команда, напомним, выиграла предыдущие 17 матчей). Самыми результативными в ее составе стали Максим Числов (18 очков) и Линас Лекавичус (14 очков).
"Все когда-нибудь заканчивается, в том числе и победные серии. Лучше проиграть сейчас, чем важный матч в плей-офф. Прежде всего, хочу поблагодарить зрителей: наверняка большинство из них знали, что мы гарантировали себе первое место, но все равно собрался почти полный зал. Мы готовимся к плей-офф — и зритель готовится к плей-офф. И чем больше будет на наших матчах болельщиков — тем легче будет нам побеждать любого соперника. Для «Спартака-Приморье» этот матч был крайне важен, они были лучше мотивированы. Соперник с хорошим процентом попал трехочковые — это то, что у них не очень получалось в предыдущих матчах против нас. Мы боролись во второй половине, смотрелись неплохо, играли в свою игру, но сегодня выиграть у Владивостока было тяжело", — прокомментировал исход матча наставник волжан Игорь Грачев.
Заключительные матчи регулярного чемпионата «Самара» проведет в Санкт-Петербурге: 28 марта она сыграет с «Зенитом-Фарм», 31-го — со "Спартаком".
Дома она теперь сыграет уже в плей-офф: 7 и 9 апреля состоятся первые матчи четвертьфинала. Соперник станет известен чуть позже.
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