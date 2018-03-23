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Мачюлис: в юные годы не мечтал об игре в НБА
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Мачюлис: в юные годы не мечтал об игре в НБА 

Газета.Ru 2 часа назад
Форвард «Локомотива-Кубани» Йонас Мачюлис рассказал о своем желании попробовать себя в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). По его словам, в начале карьеры он не задумывался об отъезде за океан, передает газета «Известия».
"Уверен, каждый игрок в свои юные годы мечтал об этом. Но откровенно скажу: у меня такого не было. Я мечтал быть лучшим игроком в Европе и выиграть Евролигу. Сейчас же, когда моя карьера близится к условному закату, я был бы рад попробовать себя именно там", — сказал Мачюлис.
33-летний литовский форвард перешел в "Локомотив-Кубань" в марте 2018 года. Ранее Мачюлис выступал за мадридский "Реал" и греческий «Панатинаикос».
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