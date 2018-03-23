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«Шарлотт» разгромил «Мемфис» в матче НБА
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«Шарлотт» разгромил «Мемфис» в матче НБА, Уокер набрал 46 очков 

ТАСС 1 час назад
Фото: Reuters
"Шарлотт" на своей площадке со счетом 140:79 разгромил "Мемфис" в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий хозяев Кемба Уокер, набравший 46 очков, добавив к этому четыре передачи и три подбора. Центровой "Шарлотт" Вилли Эрнаногомес сделал дабл-дабл (10 очков + 12 подборов). В составе гостей больше всех очков набрал Уэйн Селден (18), разыгрывающий Тайрик Эванс записал на свой счет 16 очков, семь подборов и четыре передачи.
"Шарлотт" одержал 32 победы в 73 матчах регулярного чемпионата и занимает десятое место в таблице Восточной конференции, имея шансы на выход в плей-офф. "Мемфис" с 19 победами при 53 поражениях идет последним на Западе.
В следующем матче "Шарлотт" 25 марта на выезде сыграет с "Далласом", "Мемфис" в тот же день примет "Лос-Анджелес Лейкерс".
Результаты других матчей дня:
"Орландо" — "Филадельфия" — 98:118  "Хьюстон" — "Детройт" — 100:96  "Нью-Орлеан" — "Лос-Анджелес Лейкерс" — 128:125  "Даллас" — "Юта" — 112:119  "Сакраменто" — "Атланта" — 105:90.
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