Тайрик Эванс: игроки «Шарлотт» насмехались над нами, это было унизительно

Защитник «Мемфис Гриззлиз» Тайрик Эванс не скрывал крайнего разочарования от крупного поражения в матче регулярного чемпионата НБА с «Шарлотт Хорнетс».

«Игроки «Шарлотт» просто насмехались над нами. Это было унизительно. Вот и всё, что я могу сказать. Нужно поскорее забыть о произошедшем, стереть это из памяти и выйти на следующий поединок в полной готовности», — цитирует Эванса ESPN.

Встреча завершилась поражением «Мемфиса» со счётом 79:140, которое стало самым крупным за всю историю существования организации.