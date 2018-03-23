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Тайрик Эванс: игроки «Шарлотт» насмехались над нами, это было унизительно
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Тайрик Эванс: игроки «Шарлотт» насмехались над нами, это было унизительно 

Чемпионат.com 2 часа назад
Защитник «Мемфис Гриззлиз» Тайрик Эванс не скрывал крайнего разочарования от крупного поражения в матче регулярного чемпионата НБА с «Шарлотт Хорнетс».
«Игроки «Шарлотт» просто насмехались над нами. Это было унизительно. Вот и всё, что я могу сказать. Нужно поскорее забыть о произошедшем, стереть это из памяти и выйти на следующий поединок в полной готовности», — цитирует Эванса ESPN.
Встреча завершилась поражением «Мемфиса» со счётом 79:140, которое стало самым крупным за всю историю существования организации.
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