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Новицки вышел на третье место по количеству сыгранных минут в НБА
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Новицки вышел на третье место по количеству сыгранных минут в НБА 

Чемпионат.com 1 час назад
Мощный форвард «Даллас Маверикс» Дирк Новицки, проведя на площадке 25 минут в матче регулярного чемпионата с «Ютой Джаз», довёл суммарное количество игрового времени за карьеру в НБА до 50 437 минут (34 в среднем за поединок). Таким образом, он обогнал Кевина Гарнетта и вышел на третье место в истории лиги по этому показателю.
Теперь впереди 39-летнего Новицки, который проводит 20-й сезон в НБА, остаются только Карл Мэлоун (54 852 минут) и Карим Абдул-Джаббар (57 446).
Встреча завершилась домашним поражением «Далласа» со счётом 112:119.
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