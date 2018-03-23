Новицки вышел на третье место по количеству сыгранных минут в НБА 

Мощный форвард «Даллас Маверикс» Дирк Новицки, проведя на площадке 25 минут в матче регулярного чемпионата с «Ютой Джаз», довёл суммарное количество игрового времени за карьеру в НБА до 50 437 минут (34 в среднем за поединок). Таким образом, он обогнал Кевина Гарнетта и вышел на третье место в истории лиги по этому показателю.
Теперь впереди 39-летнего Новицки, который проводит 20-й сезон в НБА, остаются только Карл Мэлоун (54 852 минут) и Карим Абдул-Джаббар (57 446).
Встреча завершилась домашним поражением «Далласа» со счётом 112:119.