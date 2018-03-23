Эркка Вестерлунд: Сегодня был хороший баланс между защитой и нападением

— Мы сегодня играли хорошо. Создавали много моментов. Был хороший баланс между защитой и нападением. Бен сыграл здорово. Эта игра уже история, мы должны готовиться к следующей.

Владимир Ткачев уже несколько матчей не набирает очков? — Я верю в то, что звено Саюстова будет играть лучше.

Артем Федоров в прошлом матче вас не впечатлил? — Артем провел очень хороший матч, было очень тяжело принять решение, чтобы убрать его из состава. Мы смотрим на то, чтобы играла вся тройка.

— Насколько Лисину помог перерыв в один матч? — Думаю, что для него это было хорошо. Ему помогло, — цитирует Вестерлунда пресс-служба уфимского клуба.

Добавим, что после этой встречи счет в серии до четырех побед стал 3-2 в пользу «Салавата Юлаева». Шестая игра пройдет в Челябинске в воскресенье, 25 марта.