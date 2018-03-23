«Денвер» разгромил «Чикаго», «Нью-Орлеан» обыграл «Индиану» 

В рамках регулярного чемпионата НБА «Денвер Наггетс» в гостях разгромил «Чикаго Буллз» со счетом 135:102. Самым результативны игроком встречи стал форвард «Наггетс» Пол Миллсэп с 22 очками. В составе «Буллз» лучшим стал центровой Кристиано Фелисио. На счету бразильца 16 очков.
В другом матче «Нью-Орлеан Пеликанс» обыграл «Индиана Пэйсерс» — 96:92. Лучшим игроком матча центровой «Пеликанс» Энтони Дэвис, оформивший дабл-дабл из 28 очков и 13 подборов.
НБА. Регулярный чемпионат
«Чикаго» — «Денвер» — 102:135 (25:39, 21:38, 24:36, 32:22)«Чикаго»: Фелицио (16), Портис (15), Вонле (14). «Денвер»: Миллсэп (22), Йокич (21), Чандлер (19).
«Нью-Орлеан» — «Индиана» — 96:92 (24:25, 27:25, 16:19, 29:23)«Нью-Орлеан»: Дэвис (28+13 подборов), Мур (23), Миротич (15). «Индиана»: Оладипо (21), Тернер (13+10 подборов), Коллисон (11).