«Бостон» набрал 100 очков за сезон в 22 раз в истории и гарантировал себе место в плей-офф

«Бостон» уступил в матче регулярного чемпионата «Сент-Луису» в овертайме со счетом 1:2. Тем не менее, «Брюинз» по итогам встречи заработали одно очко и тем самым гарантировали себе место в плей-офф за 10 игр до конца сезона.

Теперь на счету «Брюинз» 45 побед, 17 поражений и 10 поражений в овертаймах, что позволило им добраться до отметки в 100 набранных очков за сезон. Таким образом, «Бостон» сумел в 22 раз в истории клуба набрать 100 и более очков за сезон. Это показатель является рекордным в истории лиги.

«Бостон» уступает лидеру Атлантического дивизиона «Тампа-Бэй» четыре очка и занимает второе место в Восточной конференции.