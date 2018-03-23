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«Бостон» набрал 100 очков за сезон в 22 раз в истории и гарантировал себе место в плей-офф
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«Бостон» набрал 100 очков за сезон в 22 раз в истории и гарантировал себе место в плей-офф 

SPORT24.ru 59 минут назад
«Бостон» уступил в матче регулярного чемпионата «Сент-Луису» в овертайме со счетом 1:2. Тем не менее, «Брюинз» по итогам встречи заработали одно очко и тем самым гарантировали себе место в плей-офф за 10 игр до конца сезона.
Теперь на счету «Брюинз» 45 побед, 17 поражений и 10 поражений в овертаймах, что позволило им добраться до отметки в 100 набранных очков за сезон. Таким образом, «Бостон» сумел в 22 раз в истории клуба набрать 100 и более очков за сезон. Это показатель является рекордным в истории лиги.
«Бостон» уступает лидеру Атлантического дивизиона «Тампа-Бэй» четыре очка и занимает второе место в Восточной конференции.
В матче против «Сент-Луиса» российский голкипер «Брюинз» Антон Худобин совершил 18 сэйвов, но не смог принесли своей команде победу. Следующую игру «Бостон» проведет на выезде против «Далласа».
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