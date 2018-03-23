Лео Вестерманн — об игре с «Химками» в Евролиге

Защитник ЦСКА выдал лучший матч в сезоне и признался, что счастлив.

Защитник московского ЦСКА Лео Вестерманн против «Химок» набрал 14 очков и установил личный рекорд сезона. В интервью корреспонденту «Чемпионата» француз отметил, что, несмотря на отсутствие турнирной мотивации, в команде не было мыслей поберечь лидеров, и выразил мнение, что ЦСКА не стоит концентрироваться на том, с кем команде придётся играть в четвертьфинале.

— Мы не смотрели на то, что уже обеспечили себе первое место, — начал Вестерманн. — Против «Химок» ты всегда играешь на пределе возможностей, потому что это дерби. Конечно же, в таких принципиальных матчах ты особенно хочешь выиграть и доказать, что не зря занимаешь первую строчку. Мы счастливы, что сегодня нам удалось победить, при этом, заметьте, каждый игрок привнёс что-то в эту победу. Когда матчи идут один за одним, очень важно держать удар. — У вас сегодня лучший матч в сезоне с точки зрения результативности. Как ощущения? — У нас есть 15 игроков высочайшего класса, и сегодня мы показали, что не только стартовый состав, но и игроки ротации могут приносить пользу. Когда у тебя получается отличиться результативностью даже в таком клубе, как ЦСКА, это очень многое значит. Я счастлив. Я чувствую себя отлично, травма меня больше не беспокоит. Ребята мне очень помогали, всегда подбадривали, я счастлив иметь таких партнёров. Сегодня они выводили меня на открытые броски, а я просто делал то, что умею.

— Внутри команды были мысли поберечь кого-то сегодня? — Нет, тренер хочет, чтобы каждый игрок показывал свой максимум. И мы тоже этого хотим. Пусть мы уже и никуда не сдвинемся в турнирной таблице, но есть, например, такой аспект, как уверенность. После таких игр ты всегда чувствуешь себя более уверенно и идёшь в плей-офф с высоко поднятой головой. Когда ты играешь за ЦСКА, ты никогда не думаешь, что можно кого-то поберечь. Итудис по натуре — победитель, и он хочет, чтобы мы всегда побеждали.

— Вы можете встретиться с «Химками» в четвертьфинале… — Да, знаем об этом и держим в уме. Но сейчас, когда до конца регулярного чемпионата осталось ещё две игры, мы не можем об этом думать. Только с окончанием последнего матча мы узнаем, с кем нам придётся играть в четвертьфинале. — Если бы решение зависело от вас, вы бы хотели играть четвертьфинал с «Химками»? Летать не придётся. — Не-не, я на такое не отвечаю (улыбается). Сейчас всё, о чём мы думаем, это то, как сыграть два оставшихся матча и как потом выйти в «Финал четырёх». В любом случае, нам придётся играть с серьёзной командой, кто бы это ни был — «Химки», «Жальгирис», «Баскония»… От нас не зависит, против кого мы будем играть, нам нужно фокусироваться на том, что нужно делать нам самим.