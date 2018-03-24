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Хантер: ЦСКА обыграл «Химки» за счёт хорошей игры в обороне
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Хантер: ЦСКА обыграл «Химки» за счёт хорошей игры в обороне 

Чемпионат.com 1 час назад
Центровой ЦСКА Отелло Хантер прокомментировал победу над «Химками» (90:73) в матче 28-го тура регулярного чемпионата Евролиги.
«Мы хорошо оборонялись и не позволяли сопернику набирать лёгкие очки. Кроме того, у «Химок» возникли проблемы с фолами. Баскетбол — игра, которая разбивается на отрезки. В третьей четверти у соперника был хороший рывок, когда он сумел сократить разницу в счёте, но мы смогли вернуть всё на круги своя за счёт хорошей защиты», — сказал Хантер после игры в эфире телеканала «Матч».
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