Хантер: ЦСКА обыграл «Химки» за счёт хорошей игры в обороне

Центровой ЦСКА Отелло Хантер прокомментировал победу над «Химками» (90:73) в матче 28-го тура регулярного чемпионата Евролиги.

«Мы хорошо оборонялись и не позволяли сопернику набирать лёгкие очки. Кроме того, у «Химок» возникли проблемы с фолами. Баскетбол — игра, которая разбивается на отрезки. В третьей четверти у соперника был хороший рывок, когда он сумел сократить разницу в счёте, но мы смогли вернуть всё на круги своя за счёт хорошей защиты», — сказал Хантер после игры в эфире телеканала «Матч».