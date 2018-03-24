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Итудис: «ЦСКА доминировал большую часть матча с „Химками“»
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Итудис: «ЦСКА доминировал большую часть матча с „Химками“» 

SPORT24.ru 1 час назад
Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис прокомментировал выездную победу над «Химками» (90:73) в матче регулярного чемпионата Евролиги.
”Поздравляю команду с победой. Мы серьезно подошли к игре, несмотря на то, что гарантировали себе первое место. При всем уважении к «Химкам», мы доминировали на протяжении большей части матча. Следует отметить, что наши соперники выступали без трех важных игроков — Андерсона, Ханикатта и Зубкова, но при этом они оставались очень талантливой командой. Потому здорово, что мы удержали их на низких показателях результативности, а сами добрались до своей нормы.
Очевидно, что у нас были проблемы с потерями, особенно во второй и третьей четвертях, когда мы допустили 14 ошибок. При этом мы превзошли соперников в борьбе за отскок. Нам остается две встречи до окончания регулярного чемпионата, и мы подойдем к ним столь же серьезно”, — привоит слвоа Итудиса «пресс-служба ЦСКА»:https://cskabasket.com/news/?id=17014.
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