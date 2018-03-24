«Бруклин» уступил «Торонто» в матче чемпионата НБА, Мозгов не играл 

«Бруклин» в отсутствие российского центрового Тимофея Мозгова потерпел поражение от «Торонто» в матче регулярного чемпионата НБА.
Встреча, состоявшаяся в Торонто, завершилась со счетом 116:112 (31:32, 28:32, 25:27, 32:21). В составе хозяев трипл-дабл оформил Кайл Лоури (25 очков, 10 подборов и 12 передач), 23 очка набрал Йонас Валанчюнас, у гостей трипл-дабл в активе Д'Анджело Расселла (18 очков, 11 подборов, 13 передач). Мозгов участия в матче не принимал.
Результаты других матчей дня:
"Вашингтон" — «Денвер» — 100:108,
"Индиана" — «Лос-Анджелес Клипперс» — 109:104,
"Кливленд" — «Финикс» — 120:95,
"Нью-Йорк Никс" — «Миннесота» — 104:108,
"Оклахома-Сити" — «Майами» — 105:99,
"Чикаго" — «Милуоки» — 105:118,
"Сан-Антонио" — «Юта» — 124:120 (после овертайма),
"Портленд" — «Бостон» — 100:105,
"Голден Стэйт" — «Атланта» — 106:94.