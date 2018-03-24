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Дабл-дабл Уэстбрука помог «Оклахоме» победить «Майами» в матче НБА
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Дабл-дабл Уэстбрука помог «Оклахоме» победить «Майами» в матче НБА 

Газета.Ru 54 минуты назад
Фото: Twitter НБА
«Оклахома-Сити Тандер» обыграла «Майами Хит» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации, сообщает ТАСС.
Встреча, прошедшая в Оклахома-Сити, завершилась со счетом 105:99 в пользу хозяев. В составе победителей дабл-дабл оформил Расселл Уэстбрук, набрав 29 очков и совершив 13 подборов.
В другом матче «Милуоки Бакс» одержал победу над «Чикаго Буллз».
НБА. Регулярный чемпионат "Оклахома-Сити Тандер" (США, Оклахома-Сити) — «Майами Хит» (США, Майами) — 105:99 (24:18, 20:22, 20:26, 41:33)
"Чикаго Буллз" (США, Чикаго) — «Милуоки Бакс» (США, Милуоки) — 105:118 (34:24, 27:37, 21:29, 23:28)
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