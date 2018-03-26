«Индиана» в овертайме обыграла «Майами» в матче НБА 

«Индиана Пэйсерс» в овертайме переиграла «Майами Хит» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации, сообщает ТАСС.
Встреча, прошедшая в Индианаполисе, завершилась со счетом 113:107 в пользу хозяев. В составе победителей самым результативным игроком стал Виктор Оладипо, набравший 23 очка.
Победа позволила «Индиане» подняться на четвертое место в турнирной таблице Восточной конференции.
НБА. Регулярный чемпионат "Индиана Пэйсерс" (США, Индианаполис) — «Майами Хит» (США, Майами) — 113:107 (21:30, 31:23, 30:21, 14:22, 17:11)