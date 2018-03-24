«Бостон» обыграл «Портленд» в матче НБА 

«Бостон Селтикс» обыграл «Портленд Триал Блейзерс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации. Встреча завершилась со счетом 105:100, сообщает ТАСС.
Самым результативным игроком встречи в составе победителей стал Маркус Моррис, отличившийся 30-ю очками. У «Портленда» Си Джей Макколум и Дэмиан Лиллард набрали по 26 баллов.
"Триал Блейзерс" проиграл второй матч подряд.
НБА. Регулярный чемпионат "Портленд Триал Блейзерс" (Портленд) — «Бостон Селтикс» (Бостон) — 100:105 (26:23, 26:24, 25:20, 23:38)