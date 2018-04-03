«Кливленд Кавальерс» — «Торонто Рэпторс»: прогноз «Чемпионата» на матч НБА

Автор «Чемпионата» Владимир Прокофьев предложил вариант для ставки на матч регулярного чемпионата НБА, в котором встретятся «Кливленд Кавальерс» и «Торонто Рэпторс». Ставка: индивидуальный тотал «Рэпторс» в первой половине больше 56,5 очков с коэффициентом 1.75. «Рэпторс» проводят выдающийся по собственным меркам сезон, но до сих пор не избавились от некоторых психологических комплексов. В важнейшие минуты противостояний с сильными соперниками банда Дуэйна Кейса способна перегореть и начать паниковать. Поэтому сделаем прогноз на уверенное выступление «Торонто» в первой половине, поставив на пробитие тотала в 56,5 очков. В нынешнем регулярном чемпионате «Кавальерс» дважды встречались с Дерозаном и компанией, и оба раза кольцо «Кливленда» за две стартовые четверти принимало в себя огромное количество бросков. В одной битве «Рэпторс» отметились 65 очками за первую половину, а в другой выдали сумасшедшие 79. Станет ли коллектив Ларри Дрю защищаться на полную катушку с первых же минут? Вряд ли. На активную оборону на протяжении всей игры у хозяев сил не хватит, поэтому начало сшибки станет реальным шансом для «Торонто» создать определённый задел.

После поражения от «Селтикс» у «Рэпторс» возникает сложная ситуации для сохранения первой строчки в конференции. А судя по тому ходу, который набрал «Кливленд», Леброн с товарищами всерьёз нацелились на третье место на Востоке. При данном раскладе парни Дуэйна Кейси обязаны упереться всеми силами и отстоять лидирующие позиции, иначе рискуют вылететь уже во втором раунде плей-офф. Ожидаю от «Торонто» очень агрессивной первой половины и большого количества очков, ведь до «Бостона» Дерозан и остальные уже к большому перерыву отгружали четыре раза подряд не менее 58 баллов», — отметил Прокофьев. Старт встречи — 4 апреля в 2:00 мск.