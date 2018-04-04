«Майами» победил «Атланту», «Орландо» разгромил «Нью-Йорк»

Завершились очередные матчи игрового дня в регулярном чемпионате НБА.

«Майами Хит» на домашней площадке принимал «Атланту Хоукс» и победил со счётом 101:98 (30:25, 22:31, 26:22, 23:20).

Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий «Хит» Горан Драгич , набравший 22 очка.

«Нью-Йорк Никс» на своём паркете потерпел разгромное поражение от «Орландо Мэджик» — 73:97 (25:27, 20:19, 16:22, 12:29).

Самым результативным игроком в составах обеих команд стал форвард «Орландо» Марио Хезонья, набравший 19 очков.