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«Майами» победил «Атланту», «Орландо» разгромил «Нью-Йорк»
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«Майами» победил «Атланту», «Орландо» разгромил «Нью-Йорк» 

Чемпионат.com 8 часов назад
Фото: LiveSport.Ru
Завершились очередные матчи игрового дня в регулярном чемпионате НБА.
«Майами Хит» на домашней площадке принимал «Атланту Хоукс» и победил со счётом 101:98 (30:25, 22:31, 26:22, 23:20).
Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий «Хит» Горан Драгич, набравший 22 очка.
«Нью-Йорк Никс» на своём паркете потерпел разгромное поражение от «Орландо Мэджик» — 73:97 (25:27, 20:19, 16:22, 12:29).
Самым результативным игроком в составах обеих команд стал форвард «Орландо» Марио Хезонья, набравший 19 очков.
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