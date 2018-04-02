Ещё
«Портленд» стал девятой командой НБА, обеспечившей себе выход в плей-офф
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Портленд» стал девятой командой НБА, обеспечившей себе выход в плей-офф 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: Twitter NBA
«Портленд Трэйл Блэйзерс», выиграв у «Мемфис Гриззлиз» со счётом 113:98, добился соотношения побед и поражений 48-29. Таким образом, «Портленд» гарантировал себе как минимум восьмое место в Западной конференции по итогам регулярного чемпионата НБА и стал девятой командой лиги, досрочно завоевавшей право выступить плей-офф. «Трэйл Блэйзерс» вышел в плей-офф пятый год подряд. В четырёх предыдущих случаях высшим достижением клуба был выход во второй раунд. На данный момент в Западной конференции остались вакантными пять путёвок в плей-офф.
Видео лучших моментов минувшего игрового дня в НБА доступно для просмотра на официальном канале лиги в YouTube.
Чемпионат.com: последние новости
Эксперты: Харден приведёт «Хьюстон» к победе над «Сан-Антонио» Бросок Де'Аарона Фокса принёс победу «Сакраменто» над «Лейкерс» Скаут лондонского «Арсенала» просматривает Головина на матче «Ростов» – ЦСКА
 Ещё 34 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Неуклюжий лыжник рассмешил соцсети10
Российская гимнастика вызвала у финнов ужас50
Малкин раскритиковал Кузнецова за русский язык
Уткин предсказал судьбу Манчини в «Зените»
Появилось видео нокаута Прайса в бою с Поветкиным58
Видео
У баскетболиста во время матча остановилось сердце
Баскетбол
00:44
Появилось видео страшной травмы россиянина в НХЛ
Хоккей Прочее
00:47
В трагедии в Кемерово погиб боец из ДНР
MMA
02:20
Неуклюжий лыжник рассмешил соцсети
Зимние виды спорта
01:16
«Пошел в туалет и упал»: Костя Цзю перенес инфаркт
Бокс Шоу-бизнес
00:43
Ибрагимович забил в США с 40 метров
Футбол Баскетбол
03:14
Глава «Вашингтона» жалеет, что подписал Овечкина на 13 лет
Хоккей
06:20
Появилось видео нокаута Прайса в бою с Поветкиным
Бокс
02:59
Карпин продает квартиру с шестью туалетами
Футбол
00:34
Четверной лутц в 13 лет: россиянка творит историю
Фигурное катание
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение