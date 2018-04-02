«Портленд» стал девятой командой НБА, обеспечившей себе выход в плей-офф

«Портленд Трэйл Блэйзерс», выиграв у «Мемфис Гриззлиз» со счётом 113:98, добился соотношения побед и поражений 48-29. Таким образом, «Портленд» гарантировал себе как минимум восьмое место в Западной конференции по итогам регулярного чемпионата НБА и стал девятой командой лиги, досрочно завоевавшей право выступить плей-офф. «Трэйл Блэйзерс» вышел в плей-офф пятый год подряд. В четырёх предыдущих случаях высшим достижением клуба был выход во второй раунд. На данный момент в Западной конференции остались вакантными пять путёвок в плей-офф.

Видео лучших моментов минувшего игрового дня в НБА доступно для просмотра на официальном канале лиги в YouTube.