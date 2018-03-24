«Кливленд» разгромил «Финикс», «Голден Стэйт» победил «Атланту»

Баскетболисты «Кливленда» нанесли поражение «Финиксу» в матче регулярного чемпионата НБА — 120:95 (23:27, 39:18, 31:26, 27:24).

В составе «Санз» Трой Дэниэлс набросал 20 очков, Маркис Крисс оформил дабл-дабл (19 + 10 подборов).

«Кливленд» занимает третье место в таблице Восточной конференции (43 победы, 29 поражений), «Финикс» — 15-й на «Западе» (19-54).

«Портленд» потерпел поражение от «Бостона» — 100:105 (26:23, 26:24, 25:20, 23:38).

Самым результативным игроком матча стал форвард «Селтикс» Маркус Моррис , набравший 30 очков. Дабл-дабл из 10 очков и 10 подборов оформил центровой гостей Грег Монро

В составе «Трэйл Блейзерс» разыгрывающий Дэмиен Лиллард набрал 26 очков, дабл-дабл в активе форварда Аль-Фарука Амину (16 + 10 подборов).

«Бостон» идет вторым на «Востоке» (49-23), «Портленд» — третий на «Западе» (44-28).

«Голден Стэйт» победил «Атланту» со счетом 106:94 (16:18, 27:33, 36:23, 27:20).

Лидер «воинов» Стиве Карри набрал 29 очков, Ник Янг — 24, Куинн Кук — 13. У «Хоукс» самым результативным стал Торин Принс, набравший 20 очков.

«Голден Стэйт» занимает второе место на «Западе» (54-18), «Атланта» — 15-я на «Востоке» (21-52).

Другие результаты:

«Вашингтон» — «Денвер» — 100:108 (16:23, 27:32, 33:23, 24:30) «Индиана» — «Клипперс» — 109:104 (27:28, 31:25, 24:23, 27:28) «Нью-Йорк» — «Миннесота» — 104:108 (22:31, 26:26, 34:27, 22:24) «Торонто» — «Бруклин» — 116:112 (31:32, 28:32, 25:27, 32:21) «Чикаго» — «Милуоки» — 105:118 (34:24, 27:37, 21:29, 23:28) «Оклахома-Сити» — «Майами» — 105:99 (24:18, 20:22, 20:26, 41:33) «Сан-Антонио» — «Юта» — 124:120 OT (29:21, 27:30, 21:22, 37:41, 10:6)