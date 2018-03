Холл близок к результативности Ковальчука, первым за 6 лет набрав 80 очков

Нападающий «Нью-Джерси» Тэйлор Холл в матче против «Питтсбурга» (4:3 ОТ) набрал 3 (1+2) очка, включая победный гол в овертайме. Всего у него стало 81 (33+48) очко в 68 матчах сезона.

Канадец стал первым игроком «Нью-Джерси» за 6 лет, кто достиг отметки 80 очков за сезон. Последний раз до него это удавалось россиянину Илье Ковальчуку , который в в сезоне-2011/12 набрал 83 очка.

Taylor Hall is the first @NJDevils player to reach the 80-point mark in a season since 2011-12 (Ilya Kovalchuk: 37-46—83). #NHLStats #NJDvsPIT pic.twitter.com/wLzpm5ppYh

— NHL Public Relations (@PR_NHL) 24 марта 2018 г.