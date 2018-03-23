Ватутин: БК ЦСКА не позволил себе расслабиться в матче против «Химок» в Евролиге

В пятницу ЦСКА обыграл «Химки» со счетом 90:73 в гостевом матче регулярного чемпионата Евролиги.

"Матч не имел для нас турнирного значения, но я рад, что игроки не дали себе возможности расслабиться и отнеслись к игре серьезно, — сказал Ватутин. — Спасибо нашим болельщикам, которые добрались в пятничный вечер до арены в Мытищах и поддерживали нас. Мы впервые играли здесь, и хочу сказать добрые слова организаторам за хорошую атмосферу в зале и интересную работу с болельщиками. Для первого сезона в новом зале результаты очень впечатляют".

"О возможном сопернике в плей-офф говорить преждевременно, впереди еще два тура, так что стоит запастись терпением и готовиться к очередной игре Евролиги — с «Жальгирисом», — добавил президент ЦСКА.

В следующем матче 29 марта «Химки» примут турецкий «Фенербахче», 30 марта ЦСКА сыграет в гостях с литовским «Жальгирисом».