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Ватутин: БК ЦСКА не позволил себе расслабиться в матче против «Химок» в Евролиге
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Ватутин: БК ЦСКА не позволил себе расслабиться в матче против «Химок» в Евролиге 

ТАСС 12 часов назад
МЫТИЩИ /Московская область/, 23 марта. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Баскетболисты ЦСКА сыграли в матче против «Химок» максимально собранно, несмотря на досрочную победу в регулярном чемпионате Евролиги. Об этом ТАСС заявил президент армейского клуба Андрей Ватутин.
В пятницу ЦСКА обыграл «Химки» со счетом 90:73 в гостевом матче регулярного чемпионата Евролиги.
"Матч не имел для нас турнирного значения, но я рад, что игроки не дали себе возможности расслабиться и отнеслись к игре серьезно, — сказал Ватутин. — Спасибо нашим болельщикам, которые добрались в пятничный вечер до арены в Мытищах и поддерживали нас. Мы впервые играли здесь, и хочу сказать добрые слова организаторам за хорошую атмосферу в зале и интересную работу с болельщиками. Для первого сезона в новом зале результаты очень впечатляют".
"О возможном сопернике в плей-офф говорить преждевременно, впереди еще два тура, так что стоит запастись терпением и готовиться к очередной игре Евролиги — с «Жальгирисом», — добавил президент ЦСКА.
В следующем матче 29 марта «Химки» примут турецкий «Фенербахче», 30 марта ЦСКА сыграет в гостях с литовским «Жальгирисом».
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