Зоран Лукич: Позволили сопернику набрать лишь 70 очков — это ключ к победе

«Я хочу поздравить свой коллектив с этой важной победой. Мы очень обидно проиграли первую игру с „Цмоки“ дома и нам надо было реабилитироваться за это поражение.

Вторая четверть стала ключевой. У нас была такая защита, которая должна быть — мы позволили сопернику набрать лишь 70 очков. Это ключ к сегодняшней победе.

Жаль, что в последней атаке, которую мы заработали хорошей защитой, не добились последнего броска. Разница очков может стать важной в турнирной закрутке при равенстве очков», — приводит слова Лукича официальный сайт «Нижнего Новгорода».