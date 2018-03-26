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Зоран Лукич: Позволили сопернику набрать лишь 70 очков — это ключ к победе
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Зоран Лукич: Позволили сопернику набрать лишь 70 очков — это ключ к победе 

Советский спорт 53 минуты назад
«Я хочу поздравить свой коллектив с этой важной победой. Мы очень обидно проиграли первую игру с „Цмоки“ дома и нам надо было реабилитироваться за это поражение.
Вторая четверть стала ключевой. У нас была такая защита, которая должна быть — мы позволили сопернику набрать лишь 70 очков. Это ключ к сегодняшней победе.
Жаль, что в последней атаке, которую мы заработали хорошей защитой, не добились последнего броска. Разница очков может стать важной в турнирной закрутке при равенстве очков», — приводит слова Лукича официальный сайт «Нижнего Новгорода».
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