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«Бостон» подпишет 10-дневный контракт с Килпатриком
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«Бостон» подпишет 10-дневный контракт с Килпатриком 

Чемпионат.com 35 минут назад
Руководство «Бостон Селтикс» планирует подписать 10-дневное соглашение с атакующим защитником Шоном Килпатриком, сообщает Hoopsrumors. Для баскетболиста это будет уже четвёртая команда в нынешнем сезоне. Регулярный чемпионат он начинал в составе «Бруклин Нетс». Позже он заключил соглашение с «Милуоки Бакс», но был отчислен из команды, после того как клуб из Висконсина подписал контракт с Шабаззом Мухаммадом.
Затем Килпатрик получил 10-дневный контракт с «Лос-Анджелес Клипперс», но после его истечения игрок не получил полноценного соглашения. Всего в сезоне-2017/2018 он принял участие в 43 матчах, набирая в них 4,4 очка и собирая 1,4 подбора.
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