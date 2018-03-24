«Бостон» подпишет 10-дневный контракт с Килпатриком

Руководство «Бостон Селтикс» планирует подписать 10-дневное соглашение с атакующим защитником Шоном Килпатриком , сообщает Hoopsrumors. Для баскетболиста это будет уже четвёртая команда в нынешнем сезоне. Регулярный чемпионат он начинал в составе «Бруклин Нетс». Позже он заключил соглашение с «Милуоки Бакс», но был отчислен из команды, после того как клуб из Висконсина подписал контракт с Шабаззом Мухаммадом.

Затем Килпатрик получил 10-дневный контракт с «Лос-Анджелес Клипперс», но после его истечения игрок не получил полноценного соглашения. Всего в сезоне-2017/2018 он принял участие в 43 матчах, набирая в них 4,4 очка и собирая 1,4 подбора.