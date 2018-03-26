Бронза российских керлингисток на ЧМ, 42-я шайба Малкина в сезоне и другие новости утра 

Женская сборная России по керлингу завоевала бронзовые медали на чемпионате мира в Канаде, обыграв команду США.
Российские теннисистки Екатерина Макарова и Елена Веснина вышли в четвертьфинал парного турнира в Майами.
Полузащитник «Гамбурга» Льюис Холтби может перейти в «Локомотив».
Вингер дортмундской «Боруссии» Марко Ройс пропустит матч с «Баварией».
"Барселона" готова предложить за Антуана Гризманна больше 100 миллионов евро.
А мадридский "Реал" планирует подписать двух защитников, полузащитника, вингера и форварда.
Хоккеисты «Трактора» отправили семь шайб в ворота «Салавата Юлаева» в шестом матче серии плей-офф.
Шайба Евгения Малкина помогла «Питтсбургу» обыграть «Филадельфию».
"Эдмонтон" проиграл «Анахайму», несмотря на это, Коннор Макдэвид еще на три очка увеличил отрыв от Кучерова и Малкина в гонке бомбардиров.
"Даллас" Александра Радулова потерпел поражение в восьмом матче подряд.
Баскетболисты «Клипперс» переиграли «Торонто» в матче НБА.
"Бостон" без Кайри Ирвинга одержал победу в Сакраменто.
57 очков Леброна Джеймса и Кевина Лава помогли «Кливленду» обыграть «Бруклин» Тимофея Мозгова.
Трипл-дабл Джеймса Хардена помог «Хьюстону» выиграть у «Атланты».
Видео дня: Малкин забросил 42-ю шайбу в сезоне
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