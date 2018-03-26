Бронза российских керлингисток на ЧМ, 42-я шайба Малкина в сезоне и другие новости утра

Женская сборная России по керлингу завоевала бронзовые медали на чемпионате мира в Канаде, обыграв команду США.

Вингер дортмундской «Боруссии» Марко Ройс пропустит матч с «Баварией».

"Барселона" готова предложить за Антуана Гризманна больше 100 миллионов евро.

А мадридский "Реал" планирует подписать двух защитников, полузащитника, вингера и форварда.

Хоккеисты «Трактора» отправили семь шайб в ворота «Салавата Юлаева» в шестом матче серии плей-офф.

"Эдмонтон" проиграл «Анахайму», несмотря на это, Коннор Макдэвид еще на три очка увеличил отрыв от Кучерова и Малкина в гонке бомбардиров.

"Даллас" Александра Радулова потерпел поражение в восьмом матче подряд.

Баскетболисты «Клипперс» переиграли «Торонто» в матче НБА.

"Бостон" без Кайри Ирвинга одержал победу в Сакраменто.

Трипл-дабл Джеймса Хардена помог «Хьюстону» выиграть у «Атланты».

Видео дня: Малкин забросил 42-ю шайбу в сезоне

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