Айзея Томас пропустит игру с «Далласом»

Разыгрывающий защитник «Лос-Анджелес Лейкерс» Айзея Томас пропустит ближайший матч своей команды в регулярном чемпионате НБА из-за проблем с правым бедром. Следующий матч калифорнийцы проведут дома 29 марта (начало — в 05:30 мск), противостоять им будет «Даллас Маверикс». Для баскетболиста это будет уже не первая пропущенная встреча в текущем чемпионате.

В нынешнем регулярном чемпионате игрок провёл за «Лейкерс» 17 матчей, набирая в них 15,6 очка, собирая 2,1 подбора и совершая 5 передач в среднем.