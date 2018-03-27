«Детройт» был сильнее «Лейкерс», Рэндл оформил дабл-дабл

Во встрече регулярного чемпионата НБА «Детройт Пистонс» переиграл «Лос-Анджелес Лейкерс». Матч прошёл в Детройте на «Литтл Сизарс-арене» и закончился победой хозяев — 112:106 (26:29, 27:26, 28:21, 31:30).

«Детройт Пистонс» одержал четвёртую победу в последних пяти играх. «Лос-Анджелес Лейкерс» уступил в пятый раз в последних шести встречах.