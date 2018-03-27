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«Детройт» был сильнее «Лейкерс», Рэндл оформил дабл-дабл
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«Детройт» был сильнее «Лейкерс», Рэндл оформил дабл-дабл 

Чемпионат.com 57 минут назад
Во встрече регулярного чемпионата НБА «Детройт Пистонс» переиграл «Лос-Анджелес Лейкерс». Матч прошёл в Детройте на «Литтл Сизарс-арене» и закончился победой хозяев — 112:106 (26:29, 27:26, 28:21, 31:30).
В составе «Пистонс» лучшим стал центровой Андре Драммонд, заработавший дабл-дабл из 15 очков и 18 подборов. Реджи Джексон набрал 20 очков, Реджи Баллок — 16. У «Лейкерс» по дабл-даблу в активе Джулиуса Рэндла (23 очка, 11 подборов), Кайла Кузмы (20 очков, 11 подборов) иЛонзо Болла (15 очков, 11 передач).
«Детройт Пистонс» одержал четвёртую победу в последних пяти играх. «Лос-Анджелес Лейкерс» уступил в пятый раз в последних шести встречах.
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