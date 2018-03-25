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Харден — о рекорде «Хьюстона»: «Мы еще ничего не добились»
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Харден — о рекорде «Хьюстона»: «Мы еще ничего не добились» 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Защитник «Хьюстона» Джеймс Харден после победы над «Нью-Орлеаном» (114:91) в матче регулярного чемпионата НБА отметил, что команда будет играть на пределе возможностей до конца сезона. Он также добавил, что нет времени расслабляться.
"Рокитс" установил клубный рекорд, одержав 59-ю победу в рамках регулярного сезона.
— Мы будем играть на пределе возможностей до конца регулярного чемпионата, не заглядывая в турнирную таблицу, — приводит ESPN слова Хардена. — Мы еще ничего не добились. У нас нет времени расслабляться.
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