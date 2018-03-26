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Форвард «Эдмонтона» Макдэвид признан первой звездой игрового дня НХЛ
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Форвард «Эдмонтона» Макдэвид признан первой звездой игрового дня НХЛ 

Газета.Ru 47 минут назад
Фото: Официальный сайт НХЛ
Канадский нападающий «Эдмонтон Ойлерс» Коннор Макдэвид признан первой звездой игрового дня Национальной хоккейной лиги, сообщает ТАСС.
На его счету три очка (шайба+две передачи) в матче против «Анахайм Дакс» (4:5, ОТ). Макдэвид довел свой бомбардирский счет до 99 очков.
Второй звездой стал форвард «Виннипег Джетс» Кайл Коннор, отличившийся шайбой и двумя передачами в победном матче с «Нэшвилл Предаторз» (5:4, ОТ), чем помог своей команде выйти в плей-офф.
Замкнул тройку призеров нападающий «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби, набравший два очка (гол+передача) в победной встрече с «Филадельфией Флайерз» (5:4, ОТ).
Ранее сообщалось, что Макдэвид оторвался от Никиты Кучерова в гонке бомбардиров на четыре очка.
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