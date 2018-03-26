Форвард «Эдмонтона» Макдэвид признан первой звездой игрового дня НХЛ 

Канадский нападающий «Эдмонтон Ойлерс» Коннор Макдэвид признан первой звездой игрового дня Национальной хоккейной лиги, сообщает ТАСС.
На его счету три очка (шайба+две передачи) в матче против «Анахайм Дакс» (4:5, ОТ). Макдэвид довел свой бомбардирский счет до 99 очков.
Второй звездой стал форвард «Виннипег Джетс» Кайл Коннор, отличившийся шайбой и двумя передачами в победном матче с «Нэшвилл Предаторз» (5:4, ОТ), чем помог своей команде выйти в плей-офф.
Замкнул тройку призеров нападающий «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби, набравший два очка (гол+передача) в победной встрече с «Филадельфией Флайерз» (5:4, ОТ).
Ранее сообщалось, что Макдэвид оторвался от Никиты Кучерова в гонке бомбардиров на четыре очка.