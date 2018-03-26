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У баскетболиста во время матча остановилось сердце
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В США у баскетболиста во время матча остановилось сердце 

Газета.Ru 2 часа назад
Баскетбольный матч американской G-лиги между командами "Гранд-Рапидс" и "Детройт Пистонс" был остановлен из-за остановки сердца у игрока хозяев площадки, сообщает "Советский спорт".
По информации Wood TV8, Зек Апшоу за 40 секунд до конца игры потерял сознание и упал. Медики увезли его в больницу.
На данный момент баскетболист находится в критическом состоянии.
Ранее сообщалось, что хорватский футболист Бруно Бобан скончался во время матча третьего дивизиона национального чемпионата после удара мячом в грудь.
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