«Индиана Пэйсерс» выдаёт отличный сезон

От «Пэйсерс» ждали борьбы за первый пик, а они идут четвёртыми на Востоке. Как?

Обмен Пола Джорджа зафиксировал окончательную смерть «Индианы» в привычном нам облике. Его уход созрел довольно давно, продолжать держаться за лидера было бессмысленно. Внутренние противоречия раскололи «Пэйсерс» на куски: Фрэнк Вогель ушёл мучиться в безнадёжный «Орландо», а Джордж никак не мог преодолеть симптомы раздвоения личности, ведь его игра категорически не соответствовала поведению. Пол хотел закрепить за собой роль альфа-самца и беспрекословного лидера, но для этого нужно быть системообразующим игроком — как Харден в «Хьюстоне» или Леброн в «Кливленде». Джордж — классный системный исполнитель, но по уровню игры он куда ближе к обычному лидеру крепкой команды (как Джимми Батлер в «Миннесоте» или Горан Драгич в «Майами»), чем к человеку, который создаёт надёжную систему одним своим появлением.

Амбиции Пола так и не смогли примириться с суровой реальностью, в итоге всё закончилось как в реалити-шоу. В первом матче серии плей-офф с «Кливлендом» (108:109) Си Джей Майлз не попал решающий бросок в концовке, после игры Джордж вышел к журналистам и сказал: «Мы обсуждали с Си Джеем эту ситуацию — я должен совершать решающий бросок. Я хотел, чтобы он вернул мне мяч».

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После этого стало понятно, что летом команду ждут большие изменения. Разумеется, «Индиана» всухую проиграла ту серию «Кавальерс», и вскоре Джордж, который не планировал продлевать контракт с «Индианой», был обменян в «Оклахому». Компенсация — Виктор Оладипо Домантас Сабонис — выглядела не слишком впечатляюще, но рассчитывать выручить что-то принципиально большее за однолетний контракт было бы наивно.

Не менее важный плюс заключался в другом: обмен Пола полностью развязывал команде руки. Первый раунд стал для «Пэйсерс» потолком, а потому откладывать перестройку в надежде уговорить Джорджа остаться было недальновидно и просто бессмысленно.

Виктор Оладипо, несмотря на очевидный прогресс, не может считаться равным Полу Джорджу по уровню игры, но в стратегическом смысле обладает сразу несколькими важными для менеджера преимуществами. Во-первых, длинный контракт на вполне вменяемых для нынешнего рынка условиях — по 21 млн до лета 2021 года, привет Отто Портеру и Аллену Краббе

Во-вторых (и в-главных), Оладипо, в отличие от Джорджа, спокойно ограничивался ролью лидера и первой опции: принципиально иные статус и менталитет позволяют ему при виде готовящегося дабл-тима без сомнений отдавать ключевой бросок партнёру.

Таким образом, менеджеры и тренеры «Индианы» избавились от токсичности в раздевалке и получили возможность планомерно работать на перспективу: на сегодня «Пэйсерс» занимают 27 строчку в НБА по размеру платёжной ведомости, при этом почти все контракты истекают летом 2019 года — места для манёвра предостаточно.

Эпиграммы в сторону! Этот род поэзии, кроме вреда, ничего не приносит автору. Примемся за панегирики

Довольно быстро обнаружилось, что сегодня бороться за четвёртую-пятую строчку в Восточной конференции может и ничем не примечательная команда. Если, конечно, в ней всё находится на своём месте. «Иноходцы» набрали обороты с помощью одного из двух путей, которые используют тренерские коллективы без суперзвёзд в составе.

Чтобы регулярно набирать очки в позиционном нападении, нужно либо классно создавать пространство за счёт движения мяча и сильного набора снайперов (потрясающее «Сан-Антонио»-2013/14 с чемпионским титулом, «Атланта»-2014/15 с 60 победами в «регулярке»), либо иметь в составе суперзвезду с эффективной игрой в изоляциях. Лучшие команды лиги — «Голден Стэйт» и отчасти «Хьюстон» — могут похвастать и тем, и другим. Если же под рукой нет ни того, ни другого, а «сливать» сезон ради высокого пика не хочется, есть проверенное средство. Пункт первый — максимальное использование раннего нападения. Всё просто: если не можешь давать результат в позиционных атаках, постарайся набирать как можно больше лёгких очков.

Это видео можно посмотреть в «инстаграме» «Индианы».

Состав «Индианы» не слишком подходит для быстрого баскетбола: не самая глубокая скамейка и минимум атлетичных игроков, способных разрывать на свободном пространстве. Это подтверждается не лучшей эффективностью раннего нападения: «Пэйсерс» набирают 1,684 очка за быстрый отрыв, 11-е место в НБА. Неплохо, но не более.

Совсем другое дело — количество очков в раннем нападении в среднем за матч. Здесь подопечные Нэйта Макмиллана делят четвёртое место с «Оклахомой» (14,8) и опережают замыкающего пятёрку «Милуоки» (14,2). Вот только у «Тандер» есть сверхзвуковой Расселл Уэстбрук , у «Бакс» — гиператлетичный Яннис, а у «Индианы» — просто хорошо развитый физически Виктор Оладипо.

Получается, что «Пэйсерс» в силу ограниченности состава не могут похвастать высочайшей эффективностью в быстрых отрывах, но бегут вперёд так часто, что в итоге всё равно с запасом входят в топ-5 команд НБА по очкам в раннем нападении.

Нэйт Макмиллан умело обошёл главную опасность, которая подстерегает тренеров при желании набирать как можно больше лёгких очков: он сумел сохранить баланс. Команды Макмиллана никогда не играли в высоком темпе, но в «Индиане» специалист не мог обойтись без быстрых отрывов. Заслуга тренера в том, что команда умело переключает тумблер, когда соперник успевает вернуться: «иноходцы» не взвинчивают темп, если видят, что не получат весомого количественного или качественного преимущества в отрыве.

Баланс между быстрыми отрывами и отсутствием спешки привёл к уникальной для НБА ситуации: «Индиана» с 24-м темпом игры в лиге (99,3 владения за матч) занимает четвёртое место по очкам в раннем нападении. Это не просто парадокс, а полноценная баскетбольная аномалия: в НБА восемь лет не было такого, чтобы команда из нижней десятки по темпу игры входила в топ-5 по результативности в быстрых отрывах. Ведь раннее нападение и медленный темп вроде как взаимоисключают друг друга.

Последним таким коллективом была «Филадельфия»-2009/10 с Андре Игудалой, Лу Уильямсом и 34-летним Алленом Айверсоном . И вот что самое замечательное: по итогам того сезона «Сиксерс» заняли 13-е место в конференции с результатом 27-55. У «Индианы» сейчас 42 победы в 72 матчах и четвёртая строчка на Востоке. Помимо низкого темпа, есть ещё один механизм, позволяющий команде сохранять свежесть и не выдыхаться к концу третьей четверти. Нэйт Макмиллан грамотно использует ротацию и не передерживает лидеров на паркете: сразу восемь игроков «Пэйсерс» получают за матч более 22 минут, но никто из них не входит в топ-20 НБА по игровому времени. Виктор Оладипо со вполне скромными 34,17 минуты занимает 24 место, остальные находятся ещё ниже.

Может быть, это ещё и лучше — не иметь добродетелей, но не иметь пороков

Второй пункт при выстраивании крепкого тренерского коллектива с ограниченными ресурсами — агрессивная защита. При правильной работе она должна генерировать раннее нападение и создавать шансы для набора лёгких очков. При агрессивной обороне игроки смело идут на перехваты и стараются активно провоцировать соперника на ошибки за счёт дабл-тимов.

Это видео можно посмотреть в «инстаграме» «Индианы».

«Пэйсерс» занимают второе место по количеству перехватов за игру (8,8) и входят в тройку по показателю Steals per Defensive Play (8%). Постоянные попытки идти на перехват неизменно сопряжены с ошибками, за счёт чего ключевыми факторами становятся согласованность действий и грамотная подстраховка.

По рисунку игры «иноходцы» напоминают «Бостон»-2015/16: третий сезон при Брэде Стивенсе и первый — с положительным балансом побед (48-34), скромный состав, пятая строчка на Востоке. А ещё — второе место в НБА по перехватам (9), шестое — по очкам в быстрых отрывах (16) при менее высокой эффективности раннего нападения (1,777 очка, восьмая строчка).

Но у «Селтикс» состав был поглубже (даёт возможность поднять темп), да и Брэд Стивенс умеет выстраивать защиту лучше Макмиллана. Ростер «Индианы» не готов закрываться на элитном уровне и подстраховка в команде налажена куда хуже, но «Пэйсерс» всё же занимают нестыдное 12-е место по эффективности обороны. Грубо говоря, агрессивный стиль и поиск перехватов не мешают защите оставаться более-менее эффективной. Как и у «Бостон» образца двухлетней давности, атака у «Индианы» средняя и довольно простая. Команда Нэйта Макмиллана занимает 11-ю строчку в лиге по эффективности нападения и отличается резким отрицанием основных принципов цифрового баскетбола. «Пэйсерс» категорически не любят дальние броски и атакуют из-за дуги только в самых надёжных ситуациях. Как результат — редкое использование «трёшек» (27-е место по Three Point Rate, 28,3%), но при хорошей реализации (37%, восьмая позиция).

«Иноходцы» не любят двигать мяч и подготовительным передачам предпочитают старые добрые заслоны, замыкая десятку лучших по screen assists. Это логично, потому что игроков с сильной культурой паса в команде немного, а подобная модель требует слаженности, то есть — много времени. Пожалуй, нападение «Индианы» выглядит несколько стихийно. Очень может быть, что Макмиллан даёт своим подопечным чуть больше свободы, чем в среднем по лиге. Но этот подход работает.

«Пэйсерс» очень любят «двоечки» и входят в топ-10 лучших клубов НБА по всем основным метрикам, связанным с количеством и эффективностью пик-н-роллов. Это тот самый случай, когда простота лучше слепых попыток следовать мейнстриму: ростер команды соответствует данной структуре игры и помогает шустрому Виктору Оладипо выдавать лучший сезон в карьере.

Кроме того, небольшое количество передач снижает вероятность потери. В правильных руках простота порождает надёжность, хотя об этом свойстве часто забывают. «Индиана» дорожит мячом и следует старой баскетбольной истине: плохой бросок лучше потери. «Иноходцы» делят пятое место в НБА по количеству потерь (13,4 за матч) и показателю Turnovers per Offensive Play (12,3%).

Ещё один признак полного равнодушия к современным понятиям об эффективности — огромное количество атак со средней и дальней дистанций. 19,3% от всех бросков команды с игры приходятся на расстояние от 16 футов до трёхочковой дуги. У идущего вторым «Сакраменто» этот показатель составляет 16,1%.

3,2% — пропасть по меркам НБА. Для сравнения, разница между «Сакраменто» и находящимся на 13-м месте «Милуоки» (13%) почти такая же — 3,1%. Но для «Индианы» это не имеет никакого значения. Справедливости ради стоит отметить, что подавляющую часть средних бросков «Пэйсерс» совершают из вполне комфортных условий. По реализации среднедальних бросков подопечные Нэйта Макмиллана входят в пятёрку лучших (42,4%).

Отличные способности? Жаль! С отличными способностями теперь некуда деться

Неудивительно, что эта очаровывающая простота при минимальном уровне ожиданий позволила раскрыться сразу нескольким игрокам. Велик соблазн сказать, что Виктор Оладипо действует примерно на том же уровне, что и в «Оклахоме», но это будет абсолютной неправдой. В прошлом сезоне Оладипо был главным игроком второго юнита в «Тандер» и выглядел в этой роли жутко неубедительно.

Игрок А: 16 очков + 4,1 подбора + 2,6 передачи + 1,2 перехвата за 33 минуты. 13,9 броска за матч, 44,2% с игры, 36,1% из-за дуги, eFG 51%. PER 13,6, атакующий рейтинг — 106, защитный — 109.

Игрок Б: 23,2 очка + 5,3 подбора + 4,1 передачи + 2,2 перехвата за 34 минуты. 18,2 броска за матч, 46,8% с игры, 36,5% из-за дуги, eFG 52,7%. PER 22,4, атакующий рейтинг — 108, защитный — 105.

Игрок А — Оладипо образца прошлого сезона, игрок Б — он же, но уже в этом году. Все, абсолютно все приведённые показатели за текущий сезон являются для него лучшими в карьере. Сейчас Виктор получает на 4,3 броска за матч больше, чем в «Тандер», что не мешает ему бить все рекорды по личной эффективности — случай достаточно редкий.

Это совсем не Харрисон Барнс , статистика которого после перехода в «Даллас» поползла вверх исключительно за счёт увеличения роли в атаке, а не повышения эффективности. Оладипо действительно вышел на новый уровень, а потому должен получить приз Самому прогрессирующему игроку сезона.

Важно понимать, что Виктор не совершил квантовый скачок за одно межсезонье сам по себе. Значимую роль в его взлёте сыграла система Макмиллана, которая замечательно подходит самому игроку. Оладипо очень хорош в решении простых задач, и в «Индиане» это оценили: здесь, в отличие от «Оклахомы», от него не просят ничего лишнего. Виктор гоняет любимые пик-н-роллы, обыгрывает один в один и знает, что не будет подвергаться давлению в случае промаха.

Это третье и последнее сходство между «Пэйсерс» и «Бостоном»-2015/16: по ходу сезона игрок команды превращается в звезду, но с определёнными оговорками. Как и в случае с Айзеей Томасом, Оладипо даёт высочайшую эффективность только в конкретной системе, а за её пределами остаётся хорошим, но не блистательным исполнителем.

Принцип Нэйта Макмиллана прост: игроки делают то, что умеют лучше всего на данный момент — без оглядки на потенциал, современные тенденции лиги или что-то ещё. Это легко проследить по Домантасу Сабонису — второй части компенсации за Пола Джорджа. В прошлом сезоне каждый третий бросок литовца с игры совершался из-за дуги, точность при этом была слабая — 32,1%.

Теперь Домантас почти отказался от трёхочковых и сосредоточился на игре в «краске» и пик-н-роллах. Результат тот же, что и у Оладипо — резкий прогресс по всем показателям.

Сабонис-2016/17: среднее расстояние броска — 12,7 футов от кольца. 49% бросков совершаются из «краски», 33% — из-за дуги. Точность: 40% с игры, 32% трёхочковых, true shooting — 47%. Атакующий рейтинг — 93.

Сабонис-2017/18: среднее расстояние броска — 7 футов от кольца. 70% бросков совершаются из «краски», 5,5% — из-за дуги. Точность: 52% с игры, 36,4% трёхочковых, true shooting — 57%. Атакующий рейтинг — 110.

Сабонис большую часть времени выходит на позиции центрового и даёт маленькой пятёрке подвижность, угрозу при пик-н-роллах и агрессивную игру на щитах. Если верить сайту basketball-reference, в «Тандер» он играл центрового 16% времени. В «Пэйсерс» эта доля увеличилась в пять раз, до 80%.

Бигмэн наконец-то переместился в «краску» и попадает 68% бросков с расстояния от 0 до 3 футов (55% — год назад). Теперь Домантас не пасётся в 6-7 метрах от кольца и имеет возможность раскрыться как сильный специалист по подборам. Уже сейчас 21-летний игрок входит в топ-20 НБА по всем показателям эффективности на щитах: Offensive Rebound Pct Сабониса за год вырос в 3,5 раза — с 3,1% до 10,6%, Defensive Rebound Pct — с 16,4% до 25,3%, а общая доля подборов увеличилась с 9,8% до 18%.

Сейчас литовец даёт 12 очков, 8 подборов и 2 передачи за 25 минут. В пересчёте на 100 владений его цифры выглядят не хуже, чем у Майлза Тёрнера . При этом нельзя сказать, что Домантас прокачал бросок или резко прибавил в «физике». Нет, просто сейчас от него просят делать то, что он умеет лучше всего. Так не самый высокий игрок, которого частенько обвиняли в мягкотелости, в 21 год стал одним из лучших в НБА по отскокам.

В нём ты не обманешься, потому что он ничего хорошего и не обещает

Несмотря на все успехи и яркую «регулярку», сезон для команды Нэйта Макмиллана закончится совсем скоро. В плей-офф активно бегущие в отрыв команды становятся лакомым кусочком: пространства становится меньше, набирать по 15-20 очков в раннем нападении никто не даёт, а в позиционном баскетболе эти коллективы, как правило, не представляют серьёзной угрозы из-за среднего уровня индивидуального мастерства.

Сейчас «Индиана» идёт четвёртой на Востоке, но из-за напряжённого календаря почти наверняка сползёт чуть ниже и лишится преимущества своей площадки в первом раунде. Тот самый «Бостон»-2015/16 занял пятую строчку в конференции и вылетел в первом раунде от довольно скромного соперника (2-4 от «Атланты»). Путь «Пэйсерс» наверняка завершится чем-то подобным, но это не должно мешать высокой оценке сезона.

Если бы обмен Пола Джорджа не состоялся, первый раунд всё равно остался бы для команды потолком, и летом 13-й номер ушёл как свободный агент. Вместо этого у «Индианы» есть успешный и неожиданный для всех сезон, два неплохих актива и свободное место в платёжной ведомости. Иногда обойтись без простых решений практически невозможно.