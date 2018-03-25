Кевин Чевелдэйофф: Штястны может стать примером для молодежи «Виннипега»

Генеральный менеджер «Виннипега» Кевин Чевелдэйофф объяснил обмен форварда Пола Штястны, который 26 февраля перешел из «Сент-Луиса».

«Он подходит нам по многим параметрам, — приводит слова Чевелдэйоффа официальный сайт НХЛ. — Начнем с того, что, когда он перешел к нам, снова травмировался Марк Шайфли . Но у нас в составе появился опытнейший игрок, проведший в НХЛ 800 матчей и больше 50 в плей-офф.

Он самый настоящий профессионал, очень серьезный спортсмен. Есть хоккеисты, которые играют очень давно и находятся на хорошем счету. И есть игроки, которые очень серьезно относятся к своему делу, постоянно работают над собой, учатся.

Такие люди могут стать примером для молодежи. Достаточно только наблюдать за тем, что они делают, как играют и как готовятся к играм».

В 11 матчах за «Виннипег» 32-летний американец набрал 10 (3+7) очков.

Отметим, что «Джетс» впервые в своей истории набрали 100 очков в регулярном чемпионате. Команда занимает второе место в Центральном дивизионе, отставая на шесть очков от «Нэшвилла».